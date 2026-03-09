«Il raid? In 40 anni mai avuto problemi» 

«È un atto vile fine a se stesso, del singolo individuo, e tale rimane. Noi continuiamo per la nostra strada». Parole ricche di amarezza ma altrettanto ferme, quelle di Laura Brundu, amministratrice delegata del Laboratorio chimico nuorese, che ieri commentava così il grave episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Nuoro. Poco prima delle due, in via Mughina, alla periferia della città, tre auto riconducibili al laboratorio, due private di proprietà del padre Lino, e l’altra aziendale, sono state incendiate in quello che appare chiaramente come un gesto intimidatorio mirato. Una quarta auto è scampata alla furia dell’incendiadrio forse solo per un caso. Le vetture erano tutte parcheggiate a distanza l’una dall’altra, in strada, circostanza che non può lasciare dubbi sull’obbiettivo dell’attentatore che ha agito con un’azione studiata e sistematica.

L’amarezza

«Penso alle nostre aziende e ai miei figli - aggiunge Brundu, amministratrice unica della Sarda Depurazioni e del Laboratorio chimico nuorese, azienda quest’ultima storica e fondata oltre 40 anni fa dal padre Lino -. Noi diamo lavoro ad oltre venti famiglie in città. Qualcuno ha deciso di colpire, mio padre è qui dal 1982 e non abbiamo mai avuto problemi con nessuno. Sono tranquilla. Il danno economico è rilevante ma le cose importanti nella vita sono altre».

Auto risparmata

Una quarta auto, di proprietà di Laura, parcheggiata sempre davanti alla sede dell’azienda, è stata cosparsa di liquido infiammabile tra il parabrezza e il vano motore, ma non avrebbe preso fuoco. Sul motivo del mancato funzionamento dell’innesco, per ora solo ipotesi, non si esclude che chi ha agito sia stato disturbato dal passaggio di un’auto o di qualche persona. L’attentatore ha rischiato perché per cospargere il liquido infiammabile su tutti i mezzi c’è voluto tanto tempo. E anche perché il primo innesco potrebbe da subito aver attirato l’attenzione dei passanti. L’incendiario ha agito ignorando la presenza dell’impianto di videosorveglianza nell’edificio del Laboratorio chimico nuorese che ha ripreso quasi certamente parte dell’azione. Le immagini sono già state acquisite dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro alla ricerca di dettagli preziosi per le indagini.

L’allarme

Sul posto, subito dopo l’allarme, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Le auto erano distanti decine di metri una dall’altra. Visto il numero di mezzi interessato i danni sono stati comunque rilevanti, con due Alfa Romeo 159 e un pick-up cabinato praticamente distrutti. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e quelle della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini

Sulle ipotesi Laura Brundu non si sbilancia. «Non posso dire nulla ci sono indagini in corso. Ci affidiamo alla giustizia, siamo fiduciosi, ma non abbiamo mai avuto problemi» sono le parole dell’amministratrice nuorese. Sul luogo dell’incendio ieri sono stati effettuati anche i rilievi della polizia scientifica alla ricerca di elementi utili per identificare l’autore. Si parte delle immagini delle telecamere, con la speranza di riuscire a dare un nome a chi ha compiuto il gesto. «Sono tranquilla - conclude l’amministratrice delegata - le cose importanti nella vita sono altre che un paio di macchine bruciate».

