Il ragioniere diventato prete: «Una città dalla grande fede» 

Quando è arrivato qualche anno fa, quasi non ci credeva. «Vedevo Quartu come una grande città, me la aspettavo un po’ distaccata, e invece ho trovato una fede e un attaccamento alle tradizioni fortissimo».

Si commuove Antonio Miccichè, 51 anni, diacono di Sant’Elena, mentre ricorda i suoi primi momenti nella basilica che diventerà la sua casa. Per lui si avvicina il momento più importante: sabato sarà ufficialmente ordinato sacerdote dall’arcivescovo Giuseppe Baturi e il 22 ottobre alle 19 dirà la sua prima messa.

E pensare che all’inizio la sua vita aveva preso una strada ben diversa. «Ero un ragioniere. Lavoravo ai mercati generali in viale Monastir e questo mi ha permesso di rapportarmi e stare a contatto con la gente». Poi il cambio di rotta: «Divento prima Oss all’Aias di Decimo con i pazienti psichiatrici e poi infermiere. Ed è proprio lì, stando a contatto con gli ammalati che qualcosa dentro di me è cambiato, che è nata la vocazione». Così lascia il suo lavoro e entra in seminario nel 2013 e dopo 6 anni viene mandato a Sant’Elena dove è ordinato diacono nel 2022. A Quartu, ribadisce «non ho trovato la mentalità da città, ma una grande fede e un’enorme partecipazione alle cerimonie e alle processioni. E mi sono sentito accolto da don Alfredo Fadda e da tutta la comunità». E sabato, dopo la messa delle 18, la grande festa per don Antonio proseguirà all’oratorio Ferrini. Presenti anche il sindaco di Uta Giacomo Porcu, suo paese natale, e la presidente del consiglio quartese Rita Murgioni.

