Il ragazzo ucciso aveva sfidato l’amico a sparargli al petto 

Napoli. “Spara! Sparami qui! Vediamo se sei capace”. Devono essere state più o meno queste, secondo la ricostruzione degli inquirenti, le parole rivolte da Arcangelo Correra al suo amico Renato Caiafa, che brandiva la pistola che poi lo ha ucciso.

«Arcangelo lo sfidava a sparare, mostrando il petto. Tutti guardavano nella loro direzione e, una volta esploso il colpo, gli hanno urlato “cosa hai fatto?”»: è da brividi il racconto contenuto nell'ordinanza con la quale il gip di Napoli ha disposto il carcere per il 19enne Caiafa, reo confesso dell'omicidio dell'amico di 18 anni.

Arcangelo è stato ferito a morte all'alba di sabato scorso in una piazzetta nel cuore di Napoli e poi è morto verso le 11 nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove lo stesso Caiafa e un altro ragazzo l'avevano accompagnato in sella a uno scooter. Il ragazzo ha più volte sostenuto di essersi reso conto che quella era un'arma vera e propria solo «al momento dello sparo» e solo dopo avere visto «il sangue di Arcangelo a terra». E, afferma il gip, sebbene possa ritenersi plausibile l'ipotesi del gioco finito in tragedia (come riferito anche da una fonte confidenziale), è invece inverosimile che, come sostenuto dal ragazzo, l'arma sia stata trovata per caso, sopra la ruota di una macchina parcheggiata.

A Caiafa per ora viene contestato il porto, la detenzione e la ricettazione della pistola che avrebbe sparato, rubata, con la matricola cancellata, senza il tappo rosso e con il caricatore maggiorato, nascosta e recuperata solo grazie alla madre dell'indagato. Per il giudice, solo chi sapeva che era lì poteva recuperarla nelle prime e più buie ore di quel drammatico sabato, in quanto si tratta di un'arma nera, nascosta tra una ruota anch'essa nera e la carrozzeria della vettura.

