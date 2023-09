Il ragazzo stregato da maschere e sonagli di Boes e Merdules 

Sul pavimento una serie di campanacci dalle svariate dimensioni, impilati a grappolo in una cintura di cuoio in un ordine apparentemente occasionale: «Questa si chiama “sa sonazza” o “su erru” e ogni singolo campanaccio riproduce un suono preciso. Occorre sistemarlo con una metodica ben definita per riprodurre i suoni desiderati. La mia, nello specifico, pesa all’incirca 10 chili, ma ce ne sono alcune che possono arrivare fino a 30». La cinta con i campanacci è un accessorio dei “boes” (una delle figure della tradizione barbaricina, tipica del carnevale di Ottana) ed il proprietario che la descrive con minuziosa particolarità e con un luccichio di passione che brilla negli occhi è Francesco Castangia, 14enne di Iglesias.

La passione

Francesco Castangia ha un’innata passione per le storie e le tradizioni sarde, in particolar modo per le maschere e le figure del carnevale di Ottana, tanto da esser state oggetto della sua tesi presentata all’esame per la licenza della scuola secondaria di primo grado: «Appena racimolo un po’ di soldi, li utilizzo per comprare dei nuovi campanacci, delle maschere o altri accessori per il costume da “boe”», confessa il ragazzo.

La famglia

«Finora nella nostra famiglia nessuno aveva manifestato particolare attenzione sulle maschere tradizionali - svela la mamma Alessia Atzori -. È un vero mistero, il suo interesse è un qualcosa d’innato, di forte, come se fosse radicato e che, a ben ricordare, ha persino una precisa collocazione temporale». Aveva infatti 4 anni quando s’imbattè per puro caso in un video sul carnevale di Ottana. Le immagini dei “boes” (le figure che portano la maschera taurina) che si ribellano ai propri guardiani (i merdules) dapprima con un passo cadenzato da un preciso ritmo di campanacci e poi da delle “sfuriate” capaci di creare lo scompiglio fra il pubblico, rapiscono l’interesse del piccolo. Fu una folgorazione; da quell’istante il bimbo cominciò a documentarsi chiese ai genitori di poter assistere personalmente alle manifestazioni. Ha iniziato a contattare gli addetti ai lavori e in poco temo è diventato un’esperto di maschere La passione per le tradizioni l’ha portato anche a costruire le la launeddas. «Aveva 5 anni quando chiese la maschera in regalo- ricorda il padre Patrizio – la titolare di un negozio del centro qui ad Iglesias ricordo ci disse che non le era mai capitato di ricevere questo tipo di richiesta da parte di un bimbo. Il passare del tempo dimostra che quello di Francesco Castangia non era un fuoco di paglia; gli studi e le ricerche proseguono e alla teoria, il giovane comincia ad affiancare la pratica: «Chiese di poter confezionare il proprio abito da “boe” utilizzando la pelliccia di un mio vecchio cappotto - confessa la zia Maura Cinesu - quello fu il suo primo abito tradizionale» .

Il grande sogno

Dopo qualche anno e grazie a qualche soldo messo da parte Francesco Castangia, acquista dei campanacci e riesce a farsi confezionare un abito su misura. «Da un famoso artigiano di Ottana - racconta - E con quell’abito e la maschera fabbricata da un altro artigiano, Michele Vedele, nel febbraio del 2022 ho realizzato uno dei miei sogni; ho avuto l’onore di poter sfilare al carnevale di Ottana, vestito da “boe”. Si è trattato di un’esperienza che non potrò mai scordare e che spero possa ripetersi». Gli interessi del giovane sono tanti, molti dei quali comuni a quelli dei ragazzi della sua età, ma soltanto quando indossa la maschera lignea, Francesco Castangia riesce a svelare tutti i contorni del suo innato sentimento verso le tradizioni isolane.

