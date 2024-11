Il ragazzo morto per un gioco fatale: «È partito un colpo» 

NAPOLI. «La pistola l'ho trovata poco prima appoggiata sulla ruota di una macchina parcheggiata, non ne avevo mai maneggiata una, non ho capito se fosse vera o falsa. All'improvviso è partito un colpo e ho capito cos’era successo quando ho visto Arcangelo a terra. Non volevo, non volevo». Renato Caiafa, il diciannovenne che all'alba di sabato ha ucciso il suo amico Arcangelo Correra, di 18 anni, piange mentre racconta agli inquirenti il «guaio» che ha combinato. Stavano «giocando», spiega, assistito dall'avvocata Annalisa Recano, quando ha scarrellato l'arma e un proiettile ha centrato alla testa Arcangelo. Inutile la corsa all'ospedale, dove lo ha trasportato lui stesso prima di fuggire salvo poi, convinto da una zia, costituirsi in Questura. Caiafa (il fratello e il padre sono entrambi morti ammazzati) è stato sottoposto a fermo per detenzione e ricettazione della pistola, al momento risulta invece solo denunciato per il reato di omicidio colposo.

Intanto Napoli si interroga sull'escalation di violenza, con tre ragazzi uccisi in 17 giorni. Coltelli e pistole finiscono sempre più spesso in mano a giovanissimi. «Siamo in guerra. E in contesti del genere occorre schierare l'esercito», dice all'Ansa Emilia Galante Sorrentino, sostituto procuratore del Tribunale dei minori di Napoli. La politica si divide sul cosiddetto modello Caivano, considerato dal centrosinistra «un provvedimento spot inutile». Secondo Roberto Saviano, «Caivano ha fallito»: e per replicare al giornalista e scrittore scende in campo direttamente don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde. «È falso, caro Roberto», dice il sacerdote: «Bisogna andare al di là degli stereotipi. Gli ultimi omicidi non dimostrano il fallimento del modello Caivano, ma sono il frutto avvelenato di decenni di disattenzione verso il dramma della camorra, delle problematiche giovanili, delle periferie. Io ho chiesto aiuto a tutti, la premier Meloni è venuta. La bacchetta magica ce l'ha la fata. Ma qualcosa si muove».

