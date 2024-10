Il “Raffaele Piras” non chiude 

In attesa dell’ingresso della società che per i prossimi 20 anni gestirà il campo polivalente “Raffaele Piras”, nel quartiere Le Serre, il Comune ha deciso di consentire agli atleti di utilizzare comunque l’impianto.Fino a oggi, infatti, i campi da calcetto, quelli da tennis e la pista ciclabile sono stati affidati e utilizzati da singole società, mentre quello da calcio in erba non è mai stato dato in appalto.

Le novità

L’Asd Monserrato Calcio ha recentemente ottenuto la gestione del campo da calcio a 5, con una concessione di due mesi e venti giorni, estendibile se necessario, fino alla nomina del gestore definitivo. In questo accordo, anche gli spogliatoi saranno condivisi tra la società concessionaria del calcio a 5 e le altre associazioni che gestiscono la pista di atletica e le altre strutture all’interno del centro. Il canone di concessione è di 1.200 euro, suddiviso in tre rate mensili da 400 euro, da pagare entro il 10 di ogni mese. La pista di atletica ha, invece, trovato continuità con gli anni passati: è stata assegnata all’associazione temporanea di imprese formata da Libertas Campidano e Atletica Selargius. La concessione è valida per tre mesi e potrà essere rinnovata fino alla decisione finale su chi gestirà la struttura in modo definitivo.Stessa cosa per i campi da tennis, affidati, fino alla fine dell’anno, alla società Easy Tennis per un canone di 2 mila euro per due mesi.

La gestione

L’assessore al patrimonio Carlo Secci assicura che il prossimo gennaio porterà grandi cambiamenti: «Gli uffici stanno lavorando per portare la delibera in Consiglio comunale», afferma, ricordando che sarà poi il Consiglio a dare il via libera definitivo alla nuova assegnazione.

In estate l’assessore aveva annunciato, incassando le critiche dell’opposizione, che l'impianto sarebbe stato ristrutturato e modernizzato, con un raddoppio dei parcheggi esterni e percorsi pedonali per valorizzare le aree verdi. «Saranno aggiunti tre campi da padel coperti e un campo da calcio in sintetico con tribuna, sostituendo l'ormai datato campo in erba naturale», aveva detto l’assessore, «i campi da tennis saranno ripavimentati e dotati di spalti coperti, mentre il campo polifunzionale diventerà in terra rossa sintetica. Gli spogliatoi e la Club house saranno energicamente ristrutturati, trasformando quest'ultima in un moderno punto di ristoro con annessa palestra pesi».

