Il raduno tra una settimana 

Meno sette. La nuova stagione inizierà tra sette giorni per il Cagliari che si ritroverà lunedì prossimo al “Crai Sport Center” di Assemini per la parte iniziale della preparazione. I primi giorni saranno dedicati per lo più alle visite mediche e ai test. Comincerà poi il lavoro sul campo. Come lo scorso anno, il ritiro si svilupperà in due fasi. La prima nell’Isola, appunto, sino al 20 luglio. Il giorno dopo presumibilmente sarà libero per i giocatori, che dal 22 si trasferiranno poi in Val d’Aosta, a Saint-Vincent, per altre due settimane.

Il Cagliari non ha ancora ufficializzato le date del ritiro, per farlo aspetta forse l’annuncio di oggi del nuovo allenatore Nicola col quale - chiaramente - ha già programmato tutto il lavoro sia nell’Isola che in montagna, comprese le amichevoli che andranno a scandire la preparazione, sia atletica che tattica. L’ultima prima dell’esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia è prevista quindi per il 3 agosto. Il weekend successivo l’appuntamento in Coppa, tra il 17 e il 18 agosto sarà già campionato.

