Il raduno regionale sui lanci allo stadio dei Pini di Sassari   

Lo Stadio dei Pini di Sassari ospiterà il 4 e 5 settembre il raduno regionale Fidal del settore lanci riservato a Cadetti e Allievi, meeting che approfondirà tematiche su disco, giavellotto e martello.

Due giornate di lavoro tecnico dedicate al martello (giovedì dalle 16 alle 19) e a giavellotto e disco (venerdì dalle 10 alle 13) guidate dai tecnici nazionali Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich in collaborazione con Elena Calzeroni (tecnico del CR Toscana). Per i 33 giovani atleti e i rispettivi allenatori da varie società dell’Isola sarà un’ occasione di crescita che troverà applicazione immediata nella gara federale di soli lanci di sabato 6 settembre. «Sarà un grande onore dare un contributo al movimento di atleti e allenatori dell’Isola a cui sono molto legata. Inoltre condividere anche questa esperienza con due ex campioni come Nicola e Claudia, ora tecnici di grande valore è un grande piacere» commenta Elena Calzeroni. (giu.in.)

