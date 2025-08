Il raduno dopo la vacanza 

La stagione è alle porte e le vacanze per le squadre di Eccellenza sono finite. Questa settimana i club inizieranno a conoscere le date della nuova annata. C’è chi ha già cominciato a lavorare, mentre il grosso del gruppo lo farà oggi. Le 16 partecipanti saranno ufficializzate domani, con la ratifica del ripescaggio di Tortolì e Sant’Elena finaliste nei playoff. L’esordio ufficiale dovrebbe essere in programma per domenica 31 con l’andata del primo turno di Coppa Italia.

In campo

Tre formazioni hanno anticipato il via: Ilva, Ossese e Taloro. I maddalenini, agli ordini del confermato allenatore Sandro Acciaro, sono scesi in campo già il 25 luglio con il raduno allo Zichina e proseguono nell’Isola gli allenamenti per una stagione da protagonisti. I bianconeri, che per il secondo anno di fila avranno Giacomo Demartis in panchina, l’hanno fatto venerdì scorso e rimarranno a Ossi per tutto agosto. A Gavoi invece prima seduta martedì 29 al Maristiai col ritorno di Mario Fadda e, mercoledì alle 18, l’allenamento congiunto col Latte Dolce nel proprio stadio. Il Taloro è alla ventiseiesima partecipazione consecutiva in Eccellenza, un record.

In partenza

Oggi scatta il precampionato per Atletico Uri (subito doppie sedute), Buddusò, Iglesias, Lanusei, Nuorese, Santa Teresa Gallura, Sant’Elena, Tempio e Villasimius. Molte rimarranno nel proprio campo ad allenarsi, alcune si sposteranno nelle vicinanze per le prime settimane in attesa delle gare ufficiali. È il caso del Tempio, che sarà all’hotel Limbara di Curadureddu: già definite le amichevoli dei Galletti (finalisti nei playoff col Monastir lo scorso maggio), che giocheranno contro l’Ozierese sabato 9, l’Alghero domenica 17, il Coghinas sabato 23 e il Li Punti mercoledì 27. Il neopromosso Buddusò affronterà Latte Dolce, Ozierese e altre due avversarie da definire. L’altra vincitrice della scorsa Promozione, ossia il Lanusei, affronterà anche il Monastir. Per il Sant’Elena parte degli allenamenti in spiaggia e parte al centro sportivo, poi da lunedì 18 il trasferimento a Settimo.

In attesa

Qualche giorno di vacanza in più per Calangianus, Carbonia, Ferrini e Tortolì. I minerari si raduneranno fra venerdì 8 e domenica 10, i cagliaritani cominceranno questo venerdì al Polese. Lunedì prossimo, sul proprio campo, sarà la volta di Calangianus e Tortolì (fresco di ripescaggio).

