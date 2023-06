Il raduno dei vespisti 

Si sono ritrovati in tantissimi questo fine settimana a Triei per il Vespa tour Ogliastra. Ottantacinque equipaggi, centinaia i partecipanti che non hanno voluto mancare all'appuntamento in sella alla mitica Vespa icona nel mondo dello stile italiano delle due ruote. Equipaggi da tutta la Sardegna, cinque i club provenienti da Cagliari, Oristano, Campidano, Parteolla Trexenta, Solarussa e anche da Oltremare, dalla Toscana, Monsummano Terme provincia di Pistoia. In sella appassionati, uomini e donne di tutte l'età, il vespista più anziano di 76 anni, ma anche tanti bambini al seguito. Alla manifestazione organizzata dal Vespa Club Ogliastra, patrocinata dal Comune, hanno sfilato svariati modelli dalle più antiche (la più vecchia datata 1954) alle più moderni.

