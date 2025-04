Il racket dietro gli attentati? 

Il rogo della loro auto, distrutta dalle fiamme, ha annerito le pareti della villetta in un complesso residenziale. Vittima del raid incendiario una famiglia di turisti arrivati dal centro Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza in Ogliastra. Non è stata una pasquetta da incorniciare nella marina di Sarrala. I vacanzieri nulla hanno potuto fare se non chiamare i vigili del fuoco. Il giorno dopo c’è stato solo il tempo per una mesta partenza. Ripartiti i turisti offesi nel morale e nelle tasche restano i problemi, e le indagini. La faccenda è seria perché da qualche tempo a Sarrala la tensione è alta. Il 10 febbraio ignoti avevano dato alle fiamme l’auto di Elio Fabiani, imprenditore in pensione, originario della Penisola e trapiantato a Sarrala. Gli attentatori avevano poi esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la casa.

Le indagini

In entrambi i casi il movente è misterioso, sebbene i roghi siano entrambi dolosi. Diverse le piste su cui si muovono gli inquirenti. La prima legata a ingenti furti di energia elettrica, la seconda agli interessi sulla vigilanza delle tantissime proprietà immobiliari in un territorio disseminato di case e villette. Eventuali dissensi non sarebbero graditi. Questa la tesi privilegiata in attesa di un riscontro. In pianta stabile i residenti a Sarrala sono 700 ma d’estate diventato molte migliaia. L’indagine è delicata. Lo dice l’attenzione che gli inquirenti stanno dedicando alla questione, che si inserisce in un periodo in cui l’intero territorio di Tertenia è sottoposto a controlli su misura, tra casolari e ovili. La tensione è alta, in un florilegio di atti vandalici, furti e intimidazioni tra il paese e la marina.

Il sindaco

Il sindaco Giulio Murgia è preoccupato. «Il verificarsi di atti di questo tipo, oltre il danno diretto per la proprietà, con cui siamo solidali, reca un notevole danno di immagine. Puntiamo tutto sul turismo attraverso un processo di riqualificazione del territorio e investimenti sulla cultura. Atti come questo rallentano questo processo».

Indagano i carabinieri della compagnia di Jerzu, su mandato della Procura di Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA