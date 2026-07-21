Il rachide può essere una sentinella 

Solo un dolore al collo?
Posture scorrette, stati di tensione psichica, l’artrosi, favoriscono il dolore al collo. Esso può presentarsi come “cervicalgia” benché il rachide sia a volte sola la sentinella. Si passa da situazioni puramente disfunzionali (anomala cinematica scapolo-toracica, o alterazioni dell’articolazione temporo-mandibolare), a stati infiammatori, infettivi o neoplastici dell’area cervicale e della base del collo (tiroide ed esofago) o da esso distanti (meningite, tumori degli apici polmonari, infarto del miocardio). C’è il rischio di fallire la diagnosi, presupposto del successo terapeutico, lasciando via libera a patologie che per la loro gravità meritano una diagnosi ed un trattamento precoci.