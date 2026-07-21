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22 luglio 2026 alle 00:22

Il rachide può essere una sentinella 

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Solo un dolore al collo?

Posture scorrette, stati di tensione psichica, l’artrosi, favoriscono il dolore al collo. Esso può presentarsi come “cervicalgia” benché il rachide sia a volte sola la sentinella. Si passa da situazioni puramente disfunzionali (anomala cinematica scapolo-toracica, o alterazioni dell’articolazione temporo-mandibolare), a stati infiammatori, infettivi o neoplastici dell’area cervicale e della base del collo (tiroide ed esofago) o da esso distanti (meningite, tumori degli apici polmonari, infarto del miocardio). C’è il rischio di fallire la diagnosi, presupposto del successo terapeutico, lasciando via libera a patologie che per la loro gravità meritano una diagnosi ed un trattamento precoci.

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