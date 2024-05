Il racconto di un carabiniere e di un funzionario provinciale 

«Il 18 novembre del 2013 eravamo di pattuglia dalle 17.30 alle 24, andammo a vedere se la caserma di Iloghe avesse subito danni, e quando arrivammo al bivio per Oliena, ci accorgemmo che la strada era sbarrata da quattro transenne, una era stata spostata. Quando mezz’ora dopo ripassammo, erano circa le 19, riposizionammo la transenna perché vedemmo il divieto di transito e il segnale del pericolo. C’erano i nastri banchi e rossi con le effige della Forestale. Poi la centrale ci chiese di presidiare la strada e non far passare nessuno sino alle 7 del mattino». Le parole sono quelle pronunciate ieri da Fabrizio Cabra, carabiniere all’epoca in servizio a Dorgali nel processo per l’alluvione del ciclone Cleopatra. In quella strada perse la vita il poliziotto Luca Tanzi, nel crollo del ponte di Oloé, a Torpé la pensionata Maria Frigiolini, mentre tra Bitti e Onanì le acque impetuose trascinarono il corpo di Giovanni Farre, mai ritrovato. Sono 58 gli imputati, tra loro i vertici della Provincia, l’ex presidente Roberto Deriu, l’ex comandante provinciale e l’ex direttore generale del Corpo forestale, Gavino Diana e Carlo Masnata. In aula anche il funzionario della Provincia Michele Muscau che ha confermato: «Gavino Canu (imputato nel processo) quel giorno non era di reperibilità». Ricevette un messaggio di allerta «ma non sul telefono della reperibilità e non aveva l’obbligo di attivarsi», ha specificato.

