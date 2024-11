«Il rabbino ucciso per conto dell’Iran» 

TEL AVIV. Il ritrovamento del corpo del rabbino israelo-moldavo Ziv Kogan nella città emiratina di Al Ain, a 150 chilometri da Abu Dhabi e al confine con l’Oman, ha chiuso nel peggiore dei modi la vicenda della sua sparizione improvvisa, giovedì scorso. In tempi record il ministero degli Interni emiratino ha annunciato l’arresto di tre sospetti, sottolineando la «capacità del Paese di trattare con fermezza chiunque tenti di minare la sicurezza e la stabilità della società. Le sue istituzioni, non risparmieranno alcuno sforzo per prevenire attacchi ai suoi cittadini, residenti e visitatori», dice la nota ufficiale senza definire la vittima “rabbino israeliano”, ma solo “cittadino moldavo”.

L’agguato

Già sabato l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu aveva confermato la scomparsa, quando ormai l’intelligence israeliana e quella degli Emirati ritenevano che si trattasse di rapimento e omicidio per mano di terroristi. Le informazioni fatte trapelare dalle agenzie di sicurezza hanno subito indicato che i sospettati sono tre uzbeki reclutati dall’Iran. I rapitori hanno seguito il rabbino, 28 anni, all’uscita dal supermercato kosher che gestiva a Dubai. Da allora telefono spento e nessuna notizia, ma il Paese del Golfo è il più videosorvegliato al mondo, e questo ha aiutato l’indagine.

I precedenti

Per gli investigatori i tre dopo il delitto hanno preso un volo diretto in Turchia. Sull’auto di Kogan, trovata ad Al Ain, c’erano segni di lotta. Non è ancora chiaro se sia stato ucciso lì o altrove, ha dichiarato l’ex politico druso israeliano Ayoob Kara in un’intervista da Dubai. Per i media locali non è la prima volta che Teheran si serve di terroristi dell’Uzbekistan: altri sono stati coinvolti in attentati nel 2017 a New York, Stoccolma, Istanbul, San Pietroburgo. Nei due primi casi è forte il sospetto che dietro ci fossero i pasdaran.

«Colpiremo i mandanti»

«Israele userà tutti i mezzi necessari e farà giustizia dei rapitori e assassini del rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti e dei loro mandanti - ha detto Netanyahu - L’omicidio di un cittadino israeliano, un rappresentante della comunità ebraica Chabad, è un atto terroristico antisemita e malvagio». Il premier ha aggiunto che i legami con Abu Dhabi, che dal 2020 ha normalizzato i rapporti con lo Stato ebraico firmando gli accordi di Abramo, saranno rafforzati «proprio in risposta ai tentativi dell’asse del male di danneggiare le relazioni di pace».

