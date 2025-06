Il Quinteto celebra Astor Piazzolla 

Da oltre venti anni il Quinteto Astor Piazzolla gira nei teatri di tutto il mondo suonando gli inestimabili arrangiamenti autografi del grande maestro argentino. Un lavoro dall’eccezionale valore artistico che è valso all’ensemble due Latin Grammy Awards (Miglior Album di Tango 2019 e 2023) e ha riportato in luce gioielli pressoché inediti. Organizzato da Sardegna Concerti Festival e Rassegne, lo spettacolo in calendario oggi alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari è uno di quei momenti in grado di sottrarre il tango dal folklore dalle sale da ballo e proiettarlo nella modernità. Una musica che collega passato e presente, che preserva l'essenza di uno dei compositori più influenti dell'Argentina e ne mantiene viva la memoria. Con Nicolás Guerschberg al pianoforte, Serdar Geldymuradov al violino, Armando De La Vega alla chitarra elettrica, Daniel Falasca al basso e Pablo Mainetti al bandoneón.