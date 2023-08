Il questore: «Una serata di svago e divertimento non può finire in tragedia» 

«Non è accettabile che una serata di divertimento possa trasformarsi in un fatto di sangue». Il questore di Cagliari, Paolo Rossi, non nasconde l’amarezza. Poi aggiunge: «Grazie al lavoro minuzioso della Squadra Mobile, sotto lo stretto coordinamento della Procura, i presunti responsabili sono stati identificati rapidamente». E sull’ennesimo episodio violento legato alla movida nel centro storico di Cagliari e nel lungomare del Poetto, compreso quello quartese dove è avvenuto l’omicidio, sottolinea: «Esistono delle restrizioni con le ordinanze dei sindaci, ci sono i controlli delle forze dell’ordine come disposto dalla Prefettura. Purtroppo ci troviamo davanti a un problema di educazione e formazione, una questione sociale di non facile soluzione».

Il risveglio

Ieri il questore arriva al lavoro alle prime luci dell’alba. La notizia del secondo omicidio nell’hinterland cagliaritano in appena dieci giorni è di quelle che non ti può far dormire sonni tranquilli. E in via Amat c’è un viavai continuo: al primo piano, negli uffici della Squadra Mobile, gli investigatori stanno sentendo le persone presenti poche ore prima al Poetto di Quartu. A metà mattina tutti i dirigenti sono nella stanza del questore per una riunione operativa su più temi: inevitabile che l’ordine del giorno venga stravolto dall’ultimo fatto. «Sono tutti sul pezzo», evidenzia Rossi. «Ci si è messi subito al lavoro con tutte le forze in campo per ricostruire quanto successo. La Procura guida le attività e si sta facendo il possibile, e di più, per chiudere il cerchio». Detto, fatto. In serata due persone sono sospettate del delitto: «Ho il privilegio di avere una Squadra Mobile di altissimo livello. Si sono mossi subito nella giusta direzione in collaborazione con il commissariato e le volanti».

Le difficoltà

Anche questo terribile fatto di sangue, con la morte di un 35enne, fa emergere un aspetto inquietante: «Nonostante l’orario, poco prima dell’alba, c’erano in giro molte persone. Ma nessuna di queste si è sentita in dovere di chiamare le forze dell’ordine. Noi siamo stati avvisati dal 118. Forse nessuno si è accorto della gravità di quanto stava succedendo e soltanto quando hanno visto l’uomo ferito hanno telefonato per chiedere i soccorsi», ipotizza il questore.

Locali chiusi

L’omicidio è avvenuto in una passeggiata tra i diversi locali notturni del lungomare di Quartu. Erano già chiusi e c’era il personale che stava mettendo in ordine. «Oramai», spiega Rossi, «gli strumenti di prevenzione all’interno dei locali, anche grazie alla collaborazione dei titolari e gestori, ci sono: servizio di sicurezza e le telecamere. Il problema è all’esterno». Nessuna condanna della movida: «Dopo l’episodio della rapina con coltellata alla Marina, la Squadra Mobile ha arrestato i responsabili. Da quel momento non ci sono stati più gravi episodi di sangue o di violenza. Purtroppo le discussioni che degenerano in rissa o liti, per futili motivi e per il troppo alcol, non possono essere previste».

