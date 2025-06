Il questore saluta ma non è un addio: un piano per l’Isola 

Dopo quattro anni e mezzo alla guida della Questura di Nuoro, Alfonso Polverino lascia la Barbagia per assumere un nuovo e prestigioso incarico a Roma, come dirigente generale della Polizia di Stato. Ma non è un addio: gli è stato affidato un compito di grande rilevanza per l’Isola che lo ha visto nascere professionalmente cioè seguire il processo di riorganizzazione del sistema della Polizia in Sardegna, con il rafforzamento del controllo del territorio e dei commissariati. «Devo tanto alla Provincia di Nuoro - ha dichiarato Polverino durante il suo saluto ufficiale -. Sono partito da qui 35 anni fa con la mia carriera. Non nascondo un po’ di tristezza, ma non è un addio».

Tra i momenti più significativi del suo mandato, la cattura di Marco Raduano, evaso dal carcere di Badu ’e Carros. «È stata un’operazione che ha messo alla prova la tenuta del sistema carcerario. L’indagine ha richiesto tempo, lavoro di squadra e grande determinazione», ha detto. Per il questore, il valore più grande del suo lavoro non è però nelle operazioni di polizia giudiziaria, ma nell’essere presenti, ogni giorno, tra la gente. Polverino ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i colleghi e le istituzioni con cui ha collaborato. Sul nuovo incarico, sarà centrale la riorganizzazione della Polizia in Sardegna: «C’è già un piano di aumento dell’organico per settembre, che interesserà i commissariati».

Infine, un pensiero per chi gli succederà a Nuoro, Fortunato Marazzita, che arriverà oggi: «Faccio gli auguri».

