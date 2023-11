Il questore revoca i fogli di via ai due universitari 

Sono stati revocati dal questore, Paolo Rossi, i fogli di via emessi nei confronti della studentessa e dello studente sardi che, insieme ad altri cinque giovani attivisti di Ultima Generazione, lo scorso 13 novembre avevano bloccato il traffico in via a Roma, protestando contro l'uso di combustibili fossili.

L’avvocata Giulia Lai, difensore dei due ragazzi sardi, aveva presentato un ricorso in Questura, depositando la documentazione che attestava come i suoi assistiti fossero degli studenti universitari di Giurisprudenza e Beni culturali, obbligati a frequentare con regolarità i corsi nell’ateneo cittadino per poter sostenere gli esami e laurearsi. Il provvedimento emesso dopo la manifestazione avrebbe compromesso il percorso di studi, visto che vietava ad entrambi per tre anni di restare in città. Il questore Rossi, valutata la richiesta, ha deciso in autotutela di revocare i provvedimenti.

La protesta del gruppo ambientalista aveva mandato il tilt il traffico, visto che la circolazione di via Roma deve tener conto del fatto che una parte consistente della strada è bloccata dai lavori. I sette attivisti erano stati portati via di peso dagli agenti della squadra volante e denunciati a piede libero per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale. Ai due studenti, che già vivevano in città per studiare nelle rispettive facoltà, erano poi stati notificati i fogli di via con l’obbligo di lasciare il capoluogo per tre anni. Un provvedimento amministrativo che avrebbe minato il loro diritto allo studio e che ora è stato revocato.

