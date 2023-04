Il questore chiude il “Colibrì” 

Il precedente caso nella giornata di Pasquetta, quando un avventore del chiosco è stato aggredito e picchiato nei pressi del locale riportando gravi lesioni. Un caso sul quale i carabinieri del Nucleo operativo di Quartu starebbero per chiudere le indagini con l’individuazione e la denuncia dell’aggressore. Già in settimana l’inchiesta potrebbe chiudersi col rapporto finale alla Procura della Repubblica. Gli altri episodi criminosi sono ancora al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile.

La decisione è stata adottata sulla base delle ricostruzioni effettuate dagli agenti della Divisione di Polizia amministrativa di Cagliari, su alcuni episodi definiti «gravi e recenti che hanno pregiudicato l’ordine e sicurezza pubblica». Motivi di sicurezza insomma, anche se non tutto si sarebbe verificato all’interno del chiosco, ma nelle immediate vicinanze.

Ancora guai per il “Colibrì”, il chiosco sul litorale di Quartu già finito la scorsa estate al centro delle cronache. Alcune aggressioni e una rapina avvenute tra il 24 e il 25 aprile e a Pasquetta hanno convinto il Questore di Cagliari a disporre la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del locale, nonché la chiusura totale per 15 giorni.

Rapina e aggressione

L’ultimo episodio finito sotto la lente degli inquirenti risale alla notte del 24 aprile con una rapina aggravata ai danni di un giovane. Quella stessa notte ci sarebbe stata anche una aggressione ai danni di un minorenne.

Il passato

Anche durante la scorsa estate il Colibrì è stato oggetto di segnalazioni per presunte aggressioni con diversi interventi di pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. Il Comune inoltre ne aveva disposto la chiusura per opere non conformi, mentre due anni fa il titolare Stefano Versace era stato multato per il non corretto smaltimento dei rifiuti. Intanto carabinieri e polizia stanno intensificando i controlli anche in previsione delle feste di questi giorni e dell’imminente arrivo della stagione turistica: una presenza lungo tutto il litorale (e non solo) mirata a garantire la tranquillità al Poetto. Controlli previsti anche sul litorale di Flumini e nei centri urbani di Quartu e hinterland.

