Il Quattro Mori  vince l’Europe Cup 

È finita con un abbraccio festoso e con la gioia di aver compiuto un’impresa che sarà ricordata. Il Quattro Mori ha vinto la Europe Cup femminile di tennistavolo. A Budapest ha battuto 3-0 il Budaorsi, nel match di ritorno della finale, al Palatennistavolo in gara1, terminò con un sofferto 3-2 per il team di Stefano Curcio. Le trionfatrici della Europe Cup sono Andreea Dragoman, Offiong Edem e Tania Plaian. Novanta minuti di apprensione, meno del previsto perché una squadra italiana femminile vincesse per la prima il trofeo dalla sua istituzione, nel 1966.

Il Quattro Mori aveva poche alternative vista la risicata vittoria dell’andata. E ha giocato la partita perfetta. Dragoman opposta alla numero uno ungherese Pota (79 nel mondo) perde il primo set, cambia marcia e vince nettamente i successivi tre. Plaian mette il turbo, Helga Dari tarda a prendere le contromisure, nel frattempo viene travolta in tre set. Edem, spetta a lei, Fazekas è avversaria esperta, vince il primo set. La nigeriana evita lo 0-2, trascinando il set ai vantaggi, e vincendo 12-10. Per Fazekas è la resa anticipata, Edem vince i successivi set: è il trionfo finale.

Le gioie non vengono mai sole, evidentemente. A Terni la squadra di A2 ha vinto gli spareggi e ha riconquistato la massima serie appena perduta proprio dalle vincitrici della Europe Cup. Artefici dell’impresa, Wei Jian, Marina Conciauro e Sjanie De Hoop.

RIPRODUZIONE RISERVATA