il Quattro Mori oggi deve vincere 

L’avventura del Quattro Mori Cagliari nella Champions League di tennistavolo femminile è al primo bivio. Stasera al Palatennistavolo (ore 18,30) la sfida con le austriache del Linz Froschberg, prime nel girone C, e terze nel ranking europeo. Alla squadra di Stefano Curcio serve una vittoria per avere la certezza della qualificazione ai quarti di finale. Un risultato diverso rimanderebbe tutto a venerdì in Francia con il Saint Denise. Linz, vittorioso 3-1 nel match di andata, schiera un trio di top 100. L’olandese Britt Erland, numero 43 nel ranking mondiale, la thailandese Suthasini Sowettabut (64) e la croata Ivana Malobacic (85). Nel Quattro Mori ci saranno la cinese Hu Limei, nel 2014 fu sedicesima nel mondo, Tania Plaian, Miriam Carnovale e Arianna Baranni. Assente la russa Elizabeth Abraamian.

Si è concluso a La Valletta il Regional Stage della Europe Trophy, a cui hanno partecipato nove formazioni sarde. Tra gli uomini accedono alla Grand Final il Santa Tecla Nulvi e la Marcozzi “A” che in uno spareggio in famiglia, ha battuto la squadra “B” 3-1. Nel torneo femminile si qualifica il TT Sassari, secondo nel girone. Resta fuori il Muravera per differenza set. Sabato, in A1 maschile, il Norbello ha pareggiato 3-3 con la Bagnolese, punti di Mokropolov, Alto e Cappuccio.

