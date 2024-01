Il Quattro Mori difende il 2° posto 

Con Süd Tirol-Quattro Mori si completa stasera la seconda di ritorno della serie A1 femminile di tennistavolo. È in gioco il secondo posto, occupato dalla squadra cagliaritana, ultimo passaggio prima della Champions League. La prossima settimana ci sarà la doppia sfida con le polacche dell’Enea Siarkopol Tarnobrzeg, campionesse in carica.

Ferma la serie A1 maschile, si gioca domani in A2. La Marcozzi “B” è in trasferta a Torre del Greco. Il Santa Tecla Nulvi (tre vittorie nelle ultime quattro partite) ospita alle 15 al Palazzetto il Casamassima. Gara interna per il TT Sassari: ospite della Palestra Scolastica n. 2 è il TT Marco Polo. ( m.c. )

