Il Quattro Mori cede al Linz:  Champions League in bilico 

Ha tentato sino all’ultimo il Quattro Mori, ma esce sconfitto dal Palatennistavolo, il Linz Froschberg vince 3-2. La qualificazione ai quarti di finale della Champions League di tennistavolo femminile si deciderà venerdì in Francia, con il Saint Denise. La squadra del coach Curcio ha costretto le austriache a un supplemento di energia per venire a capo della partita.

Ha iniziato bene il Quattro Mori, con la cinese Hu Limei che ha lasciato le briciole a Malobacic. Poi la rimonta del Linz con Britt Eerland (43 del mondo) e Sawettabut (64) entrambe vittoriose in quattro set rispettivamente su Plaian e Carnovale. Hu Limei non trema di fronte a Eerland, bastano tre set per allungare la partita. Tutto nelle mani di Tania Plaian, una vittoria varrebbe la qualificazione. Malobacic non è dello stesso avviso, la sua difesa a oltranza è vincente.

