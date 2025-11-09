VaiOnline
Serie A2.
10 novembre 2025 alle 00:39

il quartu si salva a crema 

Il terzo pareggio stagionale arriva a soli 34 secondi dalla fine 

Il Quartu pareggia ancora. Nella quinta giornata del campionato di Serie A2, sul campo del Videoton Crema, i biancorossi trovano il terzo pari stagionale, segnando il gol del 5-5 a soli 34 secondi dalla sirena con Andrea Cau.

La partita

Al PalaToffetti sono i sardi a passare per primi in vantaggio con Siddi, che segna il gol dell’1-0 al 10’ dopo aver colpito un legno in precedenza. Il Videoton Crema pareggia immediatamente con Santagati. A due minuti dall’intervallo però è ancora il Quartu a colpire, questa volta con Atzeni sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Sanna. Negli spogliatoi le squadre vanno sul 2-1 per i biancorossi.

Il secondo tempo

Nella ripresa i lombardi reagiscono e ribaltano il risultato. Al 3’ del secondo tempo è Peitaco a impattare sul 2-2. All’8’, invece, il 3-2 lo firma Greco, mentre al 10’ il Videoton allunga addirittura sul 4-2 con Maietti. Ci pensa Previdelli a tenere in gara il Quartu accorciando sul 4-3 al 13’, anche se è immediato il 5-3 dei padroni di casa con Marziali. La vera scintilla arriva a meno di cinque minuti dalla fine, quando Guti subisce il sesto fallo e si conquista il tiro libero trasformato poi con grande freddezza da Serginho.

Il palo nega il pari a Siddi. Il Quartu però non molla e il tecnico Diana sceglie di giocarsi il finale di partita con il portiere di movimento. È ancora Siddi ad andare vicinissimo al gol senza successo, ma gli sforzi dei quartesi vengono premiati a 34 secondi dalla sirena quando Cau, su assist di Previdelli, trova la rete del 5-5 che regala ai suoi un punto prezioso e quasi insperato per come si era messa la gara.

Striscia positiva

Per il Quartu si tratta del terzo risultato utile consecutivo in questo avvio di campionato. Rispetto al pareggio della settimana precedente, quando il Futsal Cornedo aveva segnato il 3-3 a nove secondi dalla fine, il risultato di Crema ha tutto un altro sapore.

