Il Quartu sale al terzo posto 

Tre vittorie e tre sconfitte. È il bilancio delle sarde nella diciannovesima giornata di Serie B. Il Quartu batte 4-2 la Spes Poggio Fidoni. Successi preziosi in chiave salvezza per Monastir e San Sebastiano Ussana.

Posticipo

Nel posticipo di ieri, il Quartu si impone 4-2 in casa e vola al terzo posto in classifica nel girone E. Contro la Spes Poggio Fidoni apre le marcature Serginho, mentre Previdelli sigla il 2-1 prima dell’intervallo. Sanna allunga a inizio ripresa. Nel finale è Murroni a chiudere i conti sul 4-2.

Girone A

Nel girone A, il Monastir conquista una vittoria fondamentale contro il Città Giardino Marassi, superato per 7-5 in casa. Il primo tempo si era chiuso sul 3-3 con le reti di Bringas, Pilloni e Cogliolo per i biancoblù. Nella ripresa Bringas e Santoni riportano avanti il Monastir sul 5-3. Gli ospiti accorciano, ma sono nuovamente Cogliolo e Bringas a chiudere i conti, con i liguri che trovano solo nel finale la quinta rete per il definitivo 7-5. Nulla da fare per la Jasnagora, che perde 2-0 in trasferta contro capolista Real Sesto.

Girone E

Nel girone E, impresa della San Sebastiano Ussana, che sbanca il campo del Cures secondo in classifica con un gol di Perra allo scadere, dopo aver rimontato il 2-0 iniziale con una doppietta di Saddi. Perde invece sul campo della prima della classe l’Elmas, sconfitto per 4-2 dal Laurentino. L’Alghero cade invece per 7-3 in casa contro il Sermig.

