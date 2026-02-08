Il Quartu perde ancora 

Il Quartu cade per la prima volta al PalaBeethoven in stagione e lo fa al termine di una gara che lascia alla squadra di Petruso più di un rimpianto.

Contro il Videoton Crema i biancorossi partono forte, subiscono il ritorno degli avversari e non riescono a completare la rimonta finale cedendo 3-2 e vedendo interrompersi l’imbattibilità casalinga che aveva accompagnato la prima parte del campionato.

La sfida

La partita si accende immediatamente, con il Quartu che impone ritmo e aggressività da subito. Dopo appena 36 secondi Guti capitalizza l’avvio deciso dei padroni di casa trovando la rete del vantaggio e dando l’illusione di poter indirizzare il match a favore della proprio squadra.

La squadra di Petruso gioca con personalità, costruisce occasioni e va più volte vicino al raddoppio ma non riesce a concretizzare quanto prodotto. Il Videoton assorbe la pressione iniziale e cresce col passare dei minuti trovando in Cossu un ostacolo difficile da superare. Il portiere isolano si rende protagonista di diversi interventi decisivi ma al 17’ non può nulla sulla ribattuta di Maietti che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo.

Sorpasso ospite

Nella ripresa l’inerzia cambia rapidamente. Il Videoton rientra in campo con maggiore convinzione e dopo 44 secondi trova il gol del sorpasso ancora con Maietti. Il Quartu accusa il colpo e pochi minuti più tardi subisce anche la terza rete, firmata da Santagati, che complica ulteriormente il pomeriggio dei biancorossi.

La reazione, però, non manca. Spinta dall’orgoglio e dal pubblico di casa la squadra prova a rimettersi in partita aumentando la pressione offensiva. Al 14’ Siddi trova il gol che riapre il match con una conclusione rasoterra precisa riportando il Quartu a contatto. Nel finale la scelta del portiere di movimento testimonia la volontà di non arrendersi, ma l’assedio non produce il pareggio. Il Videoton difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi.

Per il Quartu una sconfitta che pesa anche in classifica: i biancorossi si trovano ora a un solo punto dalla zona playout. La settimana prossima il calendario non concede tregua, con la trasferta sul campo della capolista Orange Futsal Asti che testerà la capacità di reazione di una squadra obbligata a rialzarsi e a dimostrare carattere e determinazione senza compromessi.

