Il quartu pareggia e sogna la B 

Il Quartu pareggia 4-4 nell’andata della finale nazionale dei playoff di Serie C1. A Torino, sul campo del Sermig, la formazione biancorossa strappa un ottimo risultato in vista del ritorno. Il protagonista è stato Rafinha, autore di una tripletta. A segno anche Andrea Manunza per completare il poker di reti della squadra allenata da Massimo Diana. La promozione in Serie B verrà così decisa nella seconda gara in programma questo sabato ad Elmas. Per il Quartu ci sarà la grande occasione di concludere al meglio la propria stagione davanti ai propri tifosi.

Leonardo

È terminata esattamente una settimana fa, invece, la stagione della Leonardo, che ha accarezzato fino all’ultimo il sogno promozione in Serie A. Non c’è stato nulla da fare però nella semifinale di ritorno dei playoff di A2 Élite contro il Pordenone, che ha vinto per 6-2 in casa ribaltando il 4-1 dell’andata in favore della Leo. La squadra allenata da Tony Petruso ha terminato così un’annata da applausi.

Giovani

Applausi anche per l’Under 15 del Monastir, che chiude al quarto posto nelle Final Four scudetto di categoria. Ad Ancona si è fermato in semifinale il sogno tricolore della squadra biancoblu, battuta 4-0 dal Bissuola. Nella finale per il terzo posto, la formazione guidata da Diego Podda è stata invece sconfitta per 6-3 dal Parete, dopo un primo tempo chiuso in parità sul 3-3 con la doppietta Congia e il gol di Piras. Resta l’ottimo traguardo raggiunto dal Monastir, capace di ottenere il miglior risultato per una società sarda nel campionato Under 15 di futsal.

A femminile

Nella prossima Serie A femminile non ci sarà Stefano Versace sulla panchina della Mediterranea. Dopo la trionfante stagione, culminata con la promozione nel massimo campionato attraverso gli spareggi contro la Roma, il tecnico ha annunciato l’addio attraverso i canali social della stessa società: «Insieme abbiamo toccato il cielo con dito», inizia così il messaggio dell’ormai ex allenatore della Med, «con la tristezza nel cuore ho preso la decisione di interrompere la mia splendida avventura con questa magnifica società», racconta ai propri follower il tecnico. «Impegni lavorativi e familiari non mi permetterebbero di poter dare tutto me stesso in una categoria impegnativa come la Serie A. Ho dato tutto me stesso per questa maglia in questo fantastico triennio e mai scelta sportiva è stata più dura, ma in cuor mio sento che sia arrivato il momento giusto per lasciare il timone a qualcun altro. Grazie Mediterranea», conclude Versace.

