il quartu lotta ma capitola 

Il Quartu cade in Lombardia nella settima giornata di Serie A2. Sul campo dell’Energy Saving Futsal i biancorossi vengono sconfitti 4-3 e interrompono la striscia di quattro risultati utili.

La partita

A Bulciago è il Quartu a passare in vantaggio dopo poco più di due minuti. L’autore del gol è il classe 2008 Corona, all’esordio in A2. La formazione allenata da Diana va vicina anche al raddoppio con Siddi, che colpisce il palo. Al 10’ invece è l’Energy Saving a rispondere con l’1-1 siglato da Guina. È immediata la reazione del Quartu, che torna avanti al 12’ con Guti. Le emozioni del primo tempo proseguono. Al 16’ viene espulso Odierna tra i padroni di casa, che riescono comunque a pareggiare nonostante l’inferiorità numerica grazie alla punizione trasformata da Sardella.

Il Quartu sfrutta l’uomo in più e torna avanti con Serginho al 17’, ma nemmeno venti secondi dopo riporta in parità la sfida Colletta. Lo stesso Colletta, a meno di 1’ dalla fine del primo tempo, rimedia il secondo giallo e costringe l’Energy Saving alla seconda inferiorità numerica della giornata.

La ripresa

A inizio secondo tempo tuttavia il Quartu non riesce a segnare in superiorità e la sfida resta bloccata sul 3-3 fino a metà ripresa. All’11’ la fortuna gira le spalle ai sardi, con Siddi che colpisce un altro palo, mentre i lombardi in contropiede conquistano un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sardella, che spiazza Cara per il 4-3. I biancorossi provano a ritrovare almeno il pari, anche con il portiere di movimento, ma senza esito.

A 30 secondi dalla sirena finale c’è la grande chance per Serginho su tiro libero ma la conclusione dai dieci metri viene parata da Blanco. Il Quartu torna così sconfitto dalla trasferta di Bulciago e resta a quota 7 punti dopo altrettante partite disputate in questo avvio di campionato.

