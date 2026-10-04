Il Quartu inizia con un pareggio 

Il Quartu comincia il campionato di Serie A2 con un pareggio. In trasferta sul campo dell’Altovicentino, la formazione guidata da coach Diego Podda chiude sul 2-2 una gara combattuta e resta imbattuta dopo le due convincenti prestazioni offerte in Coppa Divisione contro l’Ichnos Sassari. Un punto che permette agli isolani di partire con il piede giusto, al termine di una sfida nella quale il Quartu ha saputo reagire per due volte allo svantaggio.

La partita

L’avvio di gara è caratterizzato da grande attenzione da parte di entrambe le squadre. Le due formazioni si affrontano senza scoprirsi troppo, alternando iniziative offensive e mantenendo alta la concentrazione. L’equilibrio si spezza al 9’: Lambert trova il varco giusto e porta avanti i padroni di casa, firmando l’1-0. Il Quartu prova a reagire e al 14’ sfiora il pareggio con Didac, ma la sua conclusione si infrange sul palo. Gli uomini di Podda continuano a cercare spazi, senza però riuscire a costruire altre occasioni pericolose. L’Altovicentino difende il vantaggio e al riposo si va con i padroni di casa avanti di una rete.

Il secondo tempo

La ripresa racconta un’altra partita. Il Quartu rientra in campo con maggiore convinzione e dopo appena due minuti trova il pareggio: Valdes, alla sua prima presenza con la maglia biancorossa, firma l’1-1 e bagna nel migliore dei modi il proprio esordio. La gioia dura poco. Al 4’ l’Altovicentino torna avanti con Epp, costringendo gli isolani a inseguire nuovamente. Il Quartu aumenta la pressione con il passare dei minuti, ma il tempo scorre e le occasioni create non trovano la conclusione vincente.Quando tutto sembra ormai indirizzato verso la vittoria dei padroni di casa, a poco meno di quattro minuti dalla sirena arriva ancora Valdes. Il nuovo acquisto firma il 2-2, completando una doppietta personale all’esordio e regalando al Quartu un punto prezioso. Finisce così, con un pareggio che premia la reazione della squadra di Podda e conferma le buone sensazioni emerse nelle prime uscite stagionali. Il tempo per festeggiare, però, è pochissimo: domani si torna subito in campo per la Coppa Divisione. Alle 19 sarà ancora derby, questa volta contro l’Atletico Sestu. Alla stessa ora si giocherà anche l’altra sfida tutta sarda tra Villaspeciosa ed Elmas.

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