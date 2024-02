Il quartu ferma la capolista e la baunese torna in testa Il quartu ferma la capolista e la baunese torna in testa 

Baunese 2

Settimo 1

Baunese : Serra, A. Moretti (72' Tendas), Fenude, Usai, Monni (65' Bangoni), Carta (82' Mascia), Staffa, Porceddu (65' D. Moretti), Pintus (72' Comida), Mereu, Nieddu. Allenatore Cannas.

Settimo : Mattana, Spano, Cocco, Melis, A. Mura, Sarritzu, Murru, Melas, Concas, G. Mura (65' Portas), Piras. Allenatore Sanna.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : 40' Nieddu, 79' Usai, 90' Portas.

Vittoria pesante per la Baunese contro il Settimo, perché consente ai nerazzurri di Mister Cannas di agganciare in vetta l’Uta, fermata sul pari dal Quartu. Gara subito in discesa per i locali, che già al 1' minuto si ritrovano in superiorità numerica (espulsione di A. Mura) per fallo da ultimo uomo su Mereu lanciato a rete. Il Settimo gioca però con tranquillità e autorevolezza e la Baunese riesce a passare in vantaggio solamente al 40’, grazie all'ennesima prodezza di Marco Nieddu, che la mette all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Nel secondo tempo gli ospiti vanno vicini al pareggio più volte, in particolare al 78', con Mela che da due passi calcia su Serra. “Gol sbagliato gol subito” - legge non scritta mai abrogata - e un minuto dopo la Baunese raddoppia con Usai dopo un batti e ribatti scatenato da un cross di Mereu dalla sinistra. Portas al 90' accorcia le distanze con un tiro da fuori area.

