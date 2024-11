il quartu fa suo Il derby col sestu  

Nuovo derby e nuova vittoria per il Quartu. Nel girone E di Serie B i biancorossi hanno conquistato i tre punti anche contro l’Elmas imponendosi per 6-2 a Sestu. Nel girone A invece sorride solo il Monastir con il 6-5 interno sul Real Five Rho. Sconfitte le altre isolane. Nel girone A perdono ancora la Jasnagora e l’Alghero, così come la San Sebastiano Ussana nel girone E.

Derby

Dopo la vittoria nel derby contro l’Ussana della settimana precedente il Quartu batte anche l’Elmas. La formazione di Diana indirizza subito il match con Coni e Manunza nel primo tempo e Sau a inizio ripresa. L’Elmas accorcia con Serra ma la doppietta di Costa nega ogni possibilità di rimonta ospite. Scano segna il secondo gol giallonero, Casponi chiude la pratica sul 6-2.

Monastir

La tripletta di Cazzin e le reti di Bringas, Rosas e Santoni regalano il successo al Monastir. In casa contro il Real Five Rho la squadra di Barbarossa si è imposta per 6-5, tornando a muovere la classifica.

Sconfitte

Sabato amaro per le altre sarde. La Jasnagora in Lombardia perde 7-1 contro il Varese. Non basta la rete di Atzeni prima dell’intervallo, chiuso sotto solo di un gol. Nella ripresa i padroni di casa dilagano infliggendo alla Jasna il terzo ko consecutivo. Appuntamento coi primi punti rimandato per l’Alghero, che cade 2-0 in casa con la Giovanile Centallo. Trasferta da dimenticare per la San Sebastiano Ussana, battuta 6-0 dallo United Pomezia.

