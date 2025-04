il quartu fa festa: è ai playoff 

Quartu ai playoff e San Sebastiano Ussana ai playout. Sono i verdetti dell’ultima giornata di regular season di Serie B. Le altre sarde erano già certe del proprio destino, con la Jasnagora qualificata da tempo agli spareggi promozione, il Monastir condannato a disputare quelli per la salvezza, l’Elmas sicuro di aver mantenuto la categoria e l’Alghero retrocesso.

Al PalaBeethoven il Quartu centra la storica qualificazione ai playoff al primo anno in B. Decisiva la vittoria per 4-2 sullo United Pomezia e la contemporanea sconfitta dell’Aranova sul campo del Club Sport Roma. La squadra di Diana si è imposta davanti al proprio pubblico con le doppiette di Murroni e Cau e incrocerà il Cures nel primo turno playoff: andata il 26 aprile in Sardegna, ritorno il 3 maggio nel Lazio.

Alla San Sebastiano Ussana basta il pareggio per 3-3 contro il Mirafin per andare al playout ed evitare la retrocessione diretta. Allo spareggio sarà doppia sfida al Club Sport Roma: andata in casa, ritorno in trasferta.

Farà i playout anche il Monastir, che affronterà il Giardino Città Marassi ma giocherà il ritorno in casa. Nell’ultima giornata di campionato i biancoblu hanno perso 7-1 in casa schierando tanti giovani contro il Cardano ‘91. L’Alghero già retrocesso chiude con una vittoria per 3-2 sul campo del Varese. Turno di riposo per l’Elmas e la Jasnagora. I cagliaritani torneranno in campo per i playoff contro il Real Five Rho: andata in Lombardia, ritorno in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA