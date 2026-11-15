Il Quartu non riesce a rialzare la testa e cade ancora davanti al proprio pubblico. Al PalaBeethoven finisce 1-5 contro il Varese, neopromossa che si impone al termine di una gara in cui i sardi non riescono a trovare la reazione sperata. Per la formazione di Diego Podda arriva così la quinta sconfitta consecutiva, un risultato che lascia la squadra ancorata all’ultimo posto in classifica e rende sempre più urgente un cambio di passo.
La gara si sblocca al 6’ con Vallarella, che porta avanti gli ospiti. Il Quartu prova a reagire e all’11’ trova il pareggio con Cianchi, riportando il risultato sull’1-1. Quando il primo tempo sembra ormai destinato a chiudersi in parità, il Varese colpisce nuovamente: a cinque secondi dall’intervallo è Ganzetti a firmare il sorpasso.
Nella ripresa gli ospiti ripartono con maggiore incisività e alzano subito il ritmo, trovando il 3-1 con Martins. Il Quartu prova a rimanere in partita e cerca gli spazi per riaprire il confronto, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Al 9’ arriva anche il poker firmato da Rosa, che indirizza definitivamente la gara. Nel finale, con i sardi ormai in difficoltà, Chiappucci trova la rete del definitivo 5-1.
Per il Quartu diventa fondamentale invertire immediatamente la rotta e provare a risalire dall’ultimo posto. Non c’è però molto tempo per rifiatare: domani alle 19 i ragazzi di Podda saranno impegnati in trasferta contro l’Elmas, nei trentaduesimi di finale della Coppa della Divisione. (lu. b.)
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