Il Quartu C5 riparte con nuove ambizioni 

Il Quartu riparte con entusiasmo e ambizione. La nuova stagione è entrata nella fase della preparazione e, in casa biancorossa, le prime sensazioni del presidente Fabrizio Righetto sono positive. Maschile, femminile e settore giovanile hanno già iniziato a lavorare, con l’obiettivo di costruire fin da subito le basi per la stagione.

Le prime squadre hanno cominciato la preparazione nella settimana di lunedì 31 agosto, rispettando il programma stabilito dalla società. «Direi per il meglio, come da programma», è il bilancio di Righetto, che ha già osservato da vicino il lavoro del gruppo maschile, unica sarda in Serie A2. «Ho visto i ragazzi vogliosi di seguire le indicazioni del coach». Rispetto alla passata stagione, il presidente percepisce una determinazione ancora maggiore: «La sensazione è quella di una squadra affamata che non si risparmia, che ha voglia di imporsi». Un atteggiamento che alimenta la fiducia in vista della nuova annata e che fa ben sperare per le prime partite.

Neopromosse

Positive anche le sensazioni sulla formazione femminile, che riparte dalle certezze costruite nella scorso anno con la promozione dalla C (regionale) alla B (nazionale). «Le ragazze sono sempre sul pezzo, così come nella passata stagione», sottolinea Righetto. La novità principale riguarda un organico più ampio: «Abbiamo un gruppo più numeroso che ci consentirà di poter sopperire a eventuali assenze». Una maggiore profondità che potrebbe rivelarsi importante nel corso della stagione.

«Sono molto fiducioso e certo che sia i ragazzi che le ragazze disputeranno una grande stagione», ribadisce il presidente. Una fiducia che coinvolge anche il settore giovanile, considerato una parte fondamentale del progetto.

Giovanili

Hanno già iniziato la preparazione anche le formazioni Under 19, maschile e femminile. «Sono stupito da quanto entusiasmo si respiri, soprattutto con le giovani ragazze», racconta Righetto. L’obiettivo è chiaro: accompagnare la crescita dei giovani e creare un ponte sempre più solido con le prime squadre. «Sono i giocatori e le giocatrici su cui scommettiamo per il futuro».

Il Quartu guarda quindi alla nuova stagione su più fronti, con prime squadre chiamate a essere protagoniste e un settore giovanile sul quale costruire il futuro. Le prime settimane hanno già dato entusiasmo e fiducia: ora parola al campo, dove ambizioni e aspettative dovranno trovare conferma.

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