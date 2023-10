il quartu 2000 batte il settimo e sale, sprofonda la castor il quartu 2000 batte il settimo e sale, sprofonda la castor 

Castor 1

Cannonau Jerzu 2

Castor : Mulas, Collu, Pisu, M. Deiana (68’ Lai), Moro, Aversano, Muggianu, Rubiu, Giolitti, Macis, Farci. Allenatore Fois.

Cannonau Jerzu : Mastrangelo, A. Deiana, Pischedda (62’ A. Serra), Carta, Ridolfi (79’ Fa. Serra), Fe. Serra, N. Biolchini, S. Muceli (61’ Miglior), Daniel Muceli, Labagnara (96’ M. Biolchini), Lobina (74’ Spano). Allenatore Piccarretta.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Reti : 5’ Giolitti, 22’ S. Muceli, 71’ A. Deiana.

Il Cannonau Jerzu espugna il Fra Locci di Tortolì. Patendo un po’ di sofferenze, la squadra di Piccarretta ha la meglio (1-2) sulla Castor che, in 10 per gran parte della ripresa, ci mette anima e cuore per evitare il ko, senza però riuscirci. Eppure è la squadra di casa a passare per prima. Sugli sviluppi di un angolo la difesa ospite va in tilt e Giolitti, tutto solo all’altezza del secondo palo, spinge la palla in rete. Il Cannonau si affida a un 18enne per ristabilire la parità. La rete di Saimon Muceli arriva quasi casualmente, al 22’, con un tiro sporco che s’insacca sotto l’incrocio. La sfida si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 65’, quando l’arbitro manda anzitempo sotto la doccia Muggianu. I padroni di casa accusano l’inferiorità numerica e subiscono il 2-1. Il gol decisivo nasce da palla inattiva: sullo spiovente incorna Alessandro Deiana, che batte Mulas.

