Il quarto figlio in arrivo per Barella 

Dopo Rebecca, Matilde e Lavinia è in arrivo il primo maschietto per Nicolò Barella che diventerà padre quindi per la quarta volta. Ad annunciarlo è stata la moglie del campione sardo dell’Inter, ex rossoblù, attraverso un post su Instagram nel quale spiega, in primis, quanto siano stati difficili gli ultimi mesi: uno dei due gemelli non ce l’ha fatta.

Il post

«Siete arrivati insieme… ed è stata un’emozione immensa… durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato». Inizia così il lungo e commovente post di Federica Schievenin, anche lei cagliaritana come Nicolò e al suo fianco già dai tempi della Primavera rossoblù. «Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato come riaprire una ferita… sono stati mesi difficili, anzi è stato un anno difficilissimo… con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice… Ora», il grande sospiro di sollievo, «esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo Barella», chiude così il post la Schievenin con un cuore celeste. Dopo tre bambine, infatti, in casa Barella è in arrivo il primo maschietto.

RIPRODUZIONE RISERVATA