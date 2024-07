Il quartiere Santa Rosa è pronto a rifarsi il look 

Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del rione Santa Rosa. Interventi attesi da diversi anni. «Un importante intervento per la rigenerazione di quartiere che presenta numerose criticità», spiega il vicesindaco Francesco Carta. Le lavorazioni prevedono la sistemazione della rete delle acque bianche e nere, il rifacimento della pavimentazione stradale e altri adeguamenti. «Le opere consentiranno di ridare decoro al rione», conclude Carta. Nei prossimi giorni inoltre verrà avviato il completamento dei lavori di bitumazione 2023. Le vie interessate saranno: da Vinci, Satta, Emilia a Gairo Sant’Elena e in via dei Trionfi a Taquisara. (fr.l.)

