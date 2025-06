«Il quartiere ostaggio di un cantiere da un anno» 

Un intero quartiere ostaggio di un cantiere privato che, da oltre un anno, ostacola il collegamento tra via Goffredo Mameli e via Emanuela Loi, una delle arterie principali di Capoterra. I residenti denunciano una situazione di disagio quotidiano: per raggiungere le loro abitazioni sono costretti a lunghi percorsi alternativi. Ma ciò che più esaspera è l’assenza di regole: la rete che blocca l’accesso viene aperta e chiusa senza preavviso, a discrezione degli operai del cantiere, lamentano i cittadini. A peggiorare il quadro, un’illuminazione pubblica che funziona a intermittenza e una serie di segnalazioni rimaste senza risposta da parte degli uffici comunali.

Il caso

Il cantiere, attivo da oltre un anno per la costruzione di nuovi lotti edilizi, da un lato alimenta il mercato immobiliare locale, ma dall’altro penalizza chi vive nella zona, privato di indicazioni chiare e di una viabilità sicura.

«Siamo costretti a fare il giro del paese per tornare a casa», denuncia Antonio Figus, 79 anni, portavoce del malcontento dei residenti di via Mameli. «Il cantiere è attivo da aprile dell’anno scorso. Una rete a metà della strada blocca l’accesso verso via Emanuela Loi. A volte viene aperta per far passare i mezzi pesanti — quindi la strada è collaudata — ma a noi residenti non è concesso passare. Non c’è alcuna regola: un giorno è aperta, il giorno dopo chiusa. Decide chi lavora nel cantiere».

I disagi

A rendere più critica la situazione è anche la scarsa illuminazione pubblica. «La via è spesso al buio — aggiunge Figus — e quando le luci si accendono è solo per qualche ora. Abbiamo scritto più volte agli uffici comunali, chiesto un confronto, ma non siamo mai stati ricevuti». Nessuna comunicazione preventiva, inoltre, sarebbe stata inviata ai residenti all’avvio dei lavori.

Il Comune

Ora la palla passa al’assessorato comunale ai Lavori pubblici, chiamati a far luce sulla gestione del cantiere e sul ripristino della viabilità. Interviene anche Silvano Corda, ex assessore e oggi in minoranza: «La strada è pubblica e il cantiere deve rispettare tutte le norme del codice della strada. Devono essere garantite circolazione e sicurezza per pedoni e automobilisti. È compito del Comune, anche attraverso i vigili urbani, tutelare la vita quotidiana dei cittadini. L’amministrazione, finora, è stata assente».

A rassicurare i residenti è la vicesindaca Silvia Sorgia, delegata ai Lavori pubblici: «Abbiamo trovato un accordo con l’impresa, il tratto sarà riaperto al traffico entro dieci giorni». E sull’illuminazione: «L’impresa sta verificando eventuali collegamenti con i lampioni presenti, così da garantire luce nelle ore notturne, in attesa dell’installazione della colonnina Enel definitiva».

