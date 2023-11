Il quartiere dormitorio si fa bello 

I tempi dell’isolamento, delle saracinesche abbassate e del quartiere dormitorio, sono lontanissimi. In via Portogallo a Pitz’e Serra, c’è la nuova frontiera del commercio che si sposta del centro in periferia. Tanto che qualcuno l’ha ribattezzata la nuova via Porcu, con la fila fuori dai negozi, attività variegate e differenti, dove si può trovare di tutto in pochi metri e non ci sono più vetrine spente.

Il boom

Il via vai di gente è continuo e non solo nel fine settimana quando ad attirare ancora più persone c’è anche il mercato di Campagna Amica della Coldiretti. «Non possiamo certo lamentarci», dice Ivana Ibba 45 anni dal suo negozio per animali “Piccoli Amici Pet” all’inizio del porticato di via Portogallo, «ed è così sempre dal lunedì al sabato e adesso ci prepariamo anche alle aperture domenicali del periodo di Natale». Un cambiamento così drastico, «nasce credo soprattutto dal fatto che qui intorno c’è tanto parcheggio e parlo soprattutto di parcheggi liberi, che credo sia una cosa fondamentale. Basta guardare: c’è la fila fuori dai negozi. E poi c’è il porticato dove si può passeggiare anche quando piove e non ci sono barriere architettoniche. Noi siamo qui da 3 anni ma l’attività è nata 32 anni fa e abbiamo i nostri clienti fedeli».

Vita di quartiere

C’è da dire poi che chi prima lavorava, per lo più a Cagliari e tornava nei palazzoni della zona solo per dormire, adesso è andato in pensione, non ha più motivo di spostarsi e il quartiere lo vive tutti i giorni. «Qui si lavora e tanto» ammette Valentina Cabras, 30 anni, del panificio Sovrano, «noi per fortuna abbiamo la fila tutti i giorni. Io sono qui da dieci anni e di certo prima non era così, non passava nessuno. Adesso i residenti comprano nei negozi di quartiere, si muovono a piedi e noi non stiamo mai fermi, come piace a me». Poco distante Efisio Casula 59 anni de “Il Salone della bellezza” aggiunge: «Siamo qui da sei anni e stiamo bene. È una zona viva soprattutto la mattina. Credo soprattutto perché ci sono attività che si completano a vicenda, dal panificio, alla pizzeria, ai negozi di animali e così via. E non c’è dubbio che la scuola qui davanti e il parco a pochi passi aiutano a portare le persone. E poi è una zona carina».

Nuove aperture

E si sono anche le new entry come l’Osteria Baccu che ha aperto le porte soltanto pochi giorni fa. «Abbiamo scelto di aprire qui in via Portogallo perché ci è sembrata una zona interessante con un bel via vai di gente» dicono i titolari, «e tra l’altro non abbiamo vicino attività simili alla nostra, che diciamo mancava. Siamo fiduciosi che le cose andranno bene». La zona si anima ancora di più il sabato grazie al mercato di Campagna Amica in via Germania che attira clienti anche dai vicini centri dell’hinterland come Elena Pani, 67 anni: «Vengo spesso il sabato per il mercato della Coldiretti e così ho scoperto anche gli altri negozi». E poi ci sono i parchi, qui in grande numero che fanno la loro parte.

