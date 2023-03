Il quartiere di Santa Maria avrà un parchetto 

Tra pochi giorni il quartiere di Santa Maria a Villaputzu avrà un nuovo parchetto per famiglie e bambini. A disposizione dei cittadini panchine, un tavolo da picnic, giochi e una pavimentazione antitrauma. Il parco nel 2021 era stato danneggiato da un incendio e sin da allora l’amministrazione comunale aveva assicurato un intervento per restituire alle famiglie un’importante area di svago. Adesso, finalmente, i lavori sono in dirittura d’arrivo.

«Dopo tanto tempo – sottolinea il sindaco Sandro Porcu – restituiremo uno spazio pubblico molto carino e decoroso alla comunità. Teniamo tantissimo a questo spazio e all’intero quartiere». Lo stesso primo cittadino ha invitato le famiglie, una volta terminati i lavori, a custodire il parco e tenerlo sempre pulito e in ordine.

L'allestimento del parco si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione dell'intero quartiere. Al via anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi sia a Santa Maria che a Porto Corallo e, nei prossimi giorni, alla bitumazione di un tratto della via Nazionale. La strada appartiene alla Provincia ma sarà il Comune a mettere una toppa (con richiesta alla Provincia di restituzione delle risorse impiegate). (g. a.)

