«Il quartier generale di Kamala si è dissolto in mezz’ora» 

Ha trascorso la notte in bianco in attesa dei risultati ed era pronta a raccontare le sensazioni di Kamala Harris ma in meno di mezz’ora il quartiere generale si è svuotato e tutto si è dissolto nell’amarezza più totale. Donatella Mulvoni, giornalista sarda (di Desulo) che ha seguito la campagna elettorale per le presidenziali americane negli States, racconta la sua intensa notte di lavoro e quello che è accaduto alla Howard University di Washington, dove artisti e cantanti si erano radunati per festeggiare la vicepresidente dell’amministrazione Biden e invece hanno dovuto rendere l’onore delle armi al rivale Donald Trump. L’alba di Washington, dunque, «non è stata certo una bella alba, visto che la città è una roccaforte democratica», racconta Mulvoni. «Tutto si è sgonfiato in circa venti minuti, Kamala Harris ha deciso di non parlare, di non ammettere la vittoria di Trump quando ancora gli Stati in bilico non erano stati assegnati, anche se ormai era chiaro che il rivale si stesse avviando verso la vittoria».

Ancora una volta, dunque, «i sondaggi si sono sbagliati, hanno fatto analisi errate – spiega Donatella Mulvoni – in questi mesi si preannunciava una notte lunga di conteggi, mentre è stata più breve del previsto. Quando il New York Times ha annunciato con una notizia che Trump aveva la maggioranza dei grandi elettori e che il trend era questo anche in Pennsylvania, ebbene da quel momento tutto è precipitato e il quartiere generale di Kamala Harris nella Howard University, un’istituzione per gli studenti afroamericani come lei, si è svuotato in meno di mezz’ora».

L’analisi di Donatella Mulvoni va subito al cuore del problema: «In questi mesi ho viaggiato in Pennsylvania e Michigan, nelle zone rurali e industriali, e ho incontrato tante persone che rigettano la visione democratica, che punta molto sui diritti di gay e trans e non si preoccupa delle questioni economiche, mentre la gente comune ha il timore di non essere più ricca come prima. La sensazione loro è che Trump possa riportare l’America a un alto livello di ricchezza, mentre il voto dei latinos è andato al magnate non solo perché incarna un po’ il sogno americano ma anche perché queste minoranze sono molto religiose e le posizioni antiabortiste hanno senza dubbio pesato».

