VaiOnline
Fonni.
31 luglio 2026 alle 01:04

Il quarantesimo Palio unito al festival dell’identità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un fine settimana di tradizione e spettacoli per Fonni che si prepara ai doppi appuntamenti col 9° festival internazionale delle maschere “Identidades” e il 40° palio dei Comuni, entrambi sostenuti da Comune e vari enti.

Cresce l'attesa al galoppatoio San Cristoforo, con gli ultimi ritocchi della gara di domenica (dalle 17), promossa dall’Associazione Ippica fonnese. Significativo il montepremi con 35.000 euro complessivi per i primi tre classificati e premio batteria, insieme ai 2000 euro per le pariglie dei cavalieri locali.

Il festival invece è in programma da oggi fino a domenica. Il clou la sfilata di domani alle 16.30 da via Umberto fino a piazza Europa. A fare da cornice alla manifestazione promossa dall’Associazione Urthos e Buttudos, la partecipazione di gruppi in maschera da più zone dell’isola, d’Italia e del mondo. Prevista l’apertura del museo della cultura pastorale e la presentazione (oggi ore 18 - locali Poa) del nuovo dell’evento realizzato dalla designer Mara Damiani.Domani, dalle 20.30 festa anche attorno al sagrato della Basilica dei Martiri con la 14ª Rassegna internazionale del Folklore promossa dall’Associazione Brathallos che oltre, ai padroni di casa e ai gruppi folk di Meana Sardo e Florinda, vedrà alternarsi sul palco ospiti dal Trentino, Nicaragua, Senegal e Sicilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 