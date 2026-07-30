Il quarantesimo Palio unito al festival dell’identità 

Un fine settimana di tradizione e spettacoli per Fonni che si prepara ai doppi appuntamenti col 9° festival internazionale delle maschere “Identidades” e il 40° palio dei Comuni, entrambi sostenuti da Comune e vari enti.

Cresce l'attesa al galoppatoio San Cristoforo, con gli ultimi ritocchi della gara di domenica (dalle 17), promossa dall’Associazione Ippica fonnese. Significativo il montepremi con 35.000 euro complessivi per i primi tre classificati e premio batteria, insieme ai 2000 euro per le pariglie dei cavalieri locali.

Il festival invece è in programma da oggi fino a domenica. Il clou la sfilata di domani alle 16.30 da via Umberto fino a piazza Europa. A fare da cornice alla manifestazione promossa dall’Associazione Urthos e Buttudos, la partecipazione di gruppi in maschera da più zone dell’isola, d’Italia e del mondo. Prevista l’apertura del museo della cultura pastorale e la presentazione (oggi ore 18 - locali Poa) del nuovo dell’evento realizzato dalla designer Mara Damiani.Domani, dalle 20.30 festa anche attorno al sagrato della Basilica dei Martiri con la 14ª Rassegna internazionale del Folklore promossa dall’Associazione Brathallos che oltre, ai padroni di casa e ai gruppi folk di Meana Sardo e Florinda, vedrà alternarsi sul palco ospiti dal Trentino, Nicaragua, Senegal e Sicilia.

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