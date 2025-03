Il quadro più brutto di questo 2025: chi vincerà la gara? 

Quale sarà il quadro più brutto dell’anno? L’associazione culturale La ruota della fortuna organizza il concorso più ironico dell’anno, con la premiazione fissata per sabato alle 19 nella galleria cagliaritana di via Bacaredda 48/b. La serata finale sarà presentata da Massimiliano Nevisco e andrà in onda in diretta su Amore WebTV con la regia di Pierfrancesco Miscali.

Spiegano i gallersiti dell’associazione: «Abbiamo deciso di dare spazio all’autoironia e alla leggerezza con una mostra-concorso che celebra i piccoli fallimenti e le storie dietro ogni opera d’arte. Ogni artista, nel corso della sua carriera, si è ritrovato davanti a un quadro che non ha soddisfatto le sue aspettative. Quell’opera che, nonostante gli sforzi, ha suscitato più dubbi che orgoglio. Ora, con questa iniziativa, vogliamo celebrare proprio quei quadri! L’evento sarà un modo per raccontare l’arte da una prospettiva nuova e scherzosa, incoraggiando ogni pittore a portare il quadro più brutto mai realizzato e a condividere con il pubblico la storia che si cela dietro di esso».

Due le giurie che decreteranno il vincitore: popolare (ogni visitatore riceverà 3 adesivi per votare i 3 quadri che ritiene più brutti. Gli adesivi potranno essere attaccati direttamente sotto i quadri selezionati) e artistica.

