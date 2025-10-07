«Il quadro è complesso, legalità e trasparenza i nostri primi obiettivi» 

Le coste della Sardegna si estendono per circa 1.897 chilometri, la prima in Italia. Il controllo e la riscossione dei canoni è compito dell’assessorato agli Enti locali, guidato da Francesco Spanedda.

«La Giunta regionale, a fine 2024, ha approvato gli indirizzi operativi per la stagione 2025, con l’obiettivo di uniformare le prassi amministrative e tutelare sia l’interesse pubblico all’uso del demanio che la continuità delle attività economiche costiere. Le misure riguardano, in particolare, le concessioni a carattere stagionale (per attrezzature come ombrelloni e lettini), la definizione di cauzioni e canoni erariali e il supporto ai Comuni per l’adeguamento dei Piani di Utilizzo dei Litorali (Pul)». A Cagliari le concessioni del Poetto scadono il 30 settembre 2027. «Siamo consapevoli della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale a livello nazionale ed europeo, che negli ultimi mesi ha visto importanti pronunce e interpretazioni che incidono sul settore. Per questa ragione – aggiunge l’assessore Spanedda - la Regione continuerà a operare in collaborazione con gli enti locali, i portatori di interesse e gli operatori del settore per assicurare che ogni scelta amministrativa sia conforme alla normativa vigente, trasparente e orientata alla salvaguardia del lavoro e degli investimenti locali».

