Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde 

L’emiro del Qatar non c’era ma per l’inattesa visita istituzionale di Ferragosto in Gallura, la prima con la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, c’erano tutti i manager delle società che governano gli interessi sardi del fondo sovrano, più sul fronte Costa Smeralda che sul Mater Olbia. E non a caso il secondo incontro, nel primo pomeriggio, si è tenuto nel Comune di Arzachena. In entrambi i casi, stando alle dichiarazioni, c’è stata una conferma dell’interesse della holding del Qatar a continuare a investire sulla Gallura.

Il vertice di Olbia

Primo step alle 11 nella sede della neonata provincia Gallura, dove Todde, ha incontrato i vertici del Qatar Investment Authority, fondo sovrano dello stato arabo che ha in pancia anche le proprietà sarde. È il primo faccia a faccia con gli uomini dell'emiro Tamin bin Hamad al Thani per la governatrice sarda, accompagnata dal suo vice presidente, Giuseppe Meloni, l'incontro è durato oltre un’ora. «È stato un incontro con degli investitori importanti, istituzionale e di conoscenza: abbiamo parlato degli investimenti che hanno in Sardegna, sperando che crescano e producano valore per l’isola», ha detto Todde, a margine del vertice. Al tavolo, il Ceo di QIA, Mohammed Saif al Suwaidi, e il Chief operating officer, Sheikh Faisal bin Saoud al Thani, il presidente della Smeralda holding, Franco Carraro, e l'amministratore delegato della controllata dal fondo qatariota che possiede i principali asset della Costa Smeralda, Mario Ferraro. Non dice molto di più il vice presidente: «Si è trattato di un incontro istituzionale, di cortesia, nel corso del quale si è parlato di temi generali».

Con il sindaco

La stessa delegazione nel primo pomeriggio è stata ricevuta nella sede di rappresentanza del Municipio di Arzachena, capitale della Costa Smeralda, dal sindaco Roberto Ragnedda. «I rappresentanti della delegazione del Qatar – racconta il primo cittadino – hanno rinnovato il loro impegno ad investire nel nostro territorio continuando nel solco tracciato dall’Aga Khan di valorizzazione del nostro ambiente e della nostra identità mantenendo un alto livello dell’offerta turistica della destinazione». La parola investimenti viene associata in genere a nuove edificazioni. «Non è questo il caso – spiega Ragnedda – parliamo di riqualificazione delle strutture alberghiere, già in corso, e di qualità dell’offerta attraverso anche il coinvolgimento di nuovi brand internazionali per accrescere ancora di più l’attrattività verso il mercato estero». Concetti ribaditi da Mohammed Saif Al Sowaidi: «Il nostro sforzo deve essere orientato a sostenere e migliorare la destinazione rinnovando hotel e alberghi di Porto Cervo per evitare flessioni di presenze».

Lo yacht dell’emiro

Nessun incontro era invece previsto nel Comune di OIbia. In mattinata si era parlato insistentemente di una presenza dell’emiro Tamin bin Hamad al Thani che in realtà non sarebbe mai stata in programma. Secondo alcune indiscrezioni l’emiro sarebbe comunque arrivato in Sardegna, con il suo aereo, ma in forma del tutto privata.

Indiscrezione che sembrerebbe confermata dall’arrivo in tarda serata, proveniente dalla Spagna, del super yacht Al Lusail (123 metri e mezzo miliardo di valore) all’Isola Bianca, in una postazione solitamente utilizzata come scalo tecnico o per imbarcare persone della famiglia Al Thani su uno degli yacht di famiglia per le vacanze di Ferragosto.

