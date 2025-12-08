Il punto sulle strade, attesa per la Olbia-Arzachena 

Strade mai fatte, strade da rifare e strade che finalmente si faranno. Oggi a Olbia (auditorium del Museo Archeologico) l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, farà il punto su cantieri e finanziamenti della viabilità gallurese. Per quanto riguarda i punti fermi c’è sicuramente il cantiere riaperto di Monte Pino (Sp 38, la cui ultimazione è obiettivo prioritario della Giunta Todde) e il finanziamento di quasi 5 milioni di euro per la Castelsardo Santa Teresa (la Sp 90, nei tratti di Badesi e Trinità quasi impraticabile). Piu oggi darà indicazioni precise anche per la SP 87 (Vaccilleddi). I sindaci però attendono anche altre indicazioni e notizie dall’assessore regionale Antonio Piu. Ad esempio per la Olbia Arzachena, che, a quanto pare, è di nuovo un’opera di valenza strategica. Ma c’è anche il discorso apertissimo (il presidente della Provincia Gallura, Settimo Nizzi, ha annunciato un finanziamento di recente) per la riqualificazione dell’intero tratto della Olbia Tempio.

Un discorso a parte merita un’altra opera che non ha nulla a che vedere con la viabilità. Si parla di un intervento sullo sbarramento di Monti di Deu a Tempio (fondi del “Piano Nazionale Dighe”), a brevissimo l’invaso alimenterà la rete idrica di diversi centri dell’Alta Gallura.

