VaiOnline
Gallura.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Il punto sulle strade, attesa per la Olbia-Arzachena 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Strade mai fatte, strade da rifare e strade che finalmente si faranno. Oggi a Olbia (auditorium del Museo Archeologico) l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, farà il punto su cantieri e finanziamenti della viabilità gallurese. Per quanto riguarda i punti fermi c’è sicuramente il cantiere riaperto di Monte Pino (Sp 38, la cui ultimazione è obiettivo prioritario della Giunta Todde) e il finanziamento di quasi 5 milioni di euro per la Castelsardo Santa Teresa (la Sp 90, nei tratti di Badesi e Trinità quasi impraticabile). Piu oggi darà indicazioni precise anche per la SP 87 (Vaccilleddi). I sindaci però attendono anche altre indicazioni e notizie dall’assessore regionale Antonio Piu. Ad esempio per la Olbia Arzachena, che, a quanto pare, è di nuovo un’opera di valenza strategica. Ma c’è anche il discorso apertissimo (il presidente della Provincia Gallura, Settimo Nizzi, ha annunciato un finanziamento di recente) per la riqualificazione dell’intero tratto della Olbia Tempio.

Un discorso a parte merita un’altra opera che non ha nulla a che vedere con la viabilità. Si parla di un intervento sullo sbarramento di Monti di Deu a Tempio (fondi del “Piano Nazionale Dighe”), a brevissimo l’invaso alimenterà la rete idrica di diversi centri dell’Alta Gallura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 