Il punto nascite resta al Cto 

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia rimarrà al Cto d’Iglesias, rispettando la rete ospedaliera nonostante la struttura ospedaliera non sia deputata all’emergenza urgenza. Questo uno dei punti emersi dalla conferenza socio sanitaria fra i vertici della Asl Sulcis e i sindaci della Provincia. La direttrice generale Giuliana Campus ha esposto la nuova formulazione dell’atto aziendale annunciando d’avere modificato il documento ottemperando alle prescrizioni e ai suggerimenti indicati dalla Giunta regionale e registrando da parte dei primi cittadini la fiducia del lavoro svolto. Sindaci che, però, denunciano una situazione di pericolo per la sicurezza dei pazienti, da imputare all’immobilità della politica regionale.

La decisione

«La direttrice non aveva altra scelta, è la Regione a dover metter mano alle leggi. - dichiara Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu - Nell’atto presentato in Consiglio si prevedeva il trasferimento del Punto nascite nella struttura deputata all’emergenza urgenza. Ma il documento è stato rispedito al mittente e le scelte condizionate dall’esigenza di rispettare la rete ospedaliera. Per accogliere il reparto di Ostetricia e Ginecologia non abbiamo mai detto di preferire un ospedale rispetto ad un altro, abbiamo sempre e solo ribadito il concetto che certi reparti debbano erogare le prestazioni in sicurezza, un fattore quest’ultimo al momento assente». Per il sindaco di Giba Andrea Pisanu occorrerebbe un atto di coraggio da parte della Regione: «Manca una visione di riforma alla luce di quella che è l’attuale situazione. - spiega Pisanu - Le scelte fatte in passato sono da rivedere, perché non sono più garantiti i livelli di sicurezza minimi per i cittadini. Siamo in uno stato di emergenza che parrebbe non voglia essere fronteggiato, ma ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Noi sindaci un domani saremo costretti a dichiarare “l’avevamo detto”».

L’accusa

Per il sindaco d’Iglesias Mauro Usai la vicenda farebbe emergere la volontà della politica regionale di voler “cancellare” l’ospedale di Iglesias: «La direttrice generale ha rispettato la rete ospedaliera, mentre la Regione vorrebbe che si assumesse la responsabilità di contraddirla, perché ritengono sia la scelta più giusta. - dichiara Usai - Stanno rimbalzando le responsabilità, non possono delegare ai tecnici decisioni che può prendere il solo Consiglio regionale con la modifica delle leggi. Nella prima bozza dell’atto aziendale era stata proposta l’istituzione della chirurgia 24 ore su 24 per mantenere i livelli di sicurezza anche sul Punto nascite, ma è stato bocciato».