Il punteruolo rosso fa strage di palme anche nel parco 

Il punteruolo rosso continua a picchiare duro e ogni settimana che passa c’è qualche palma in meno. Delle 338 censite nel giro di un anno una trentina sono spacciate o stanno per venir meno.

Nel parco di viale Repubblica ormai ne resta solo una a contorno del monumento alla Marina; cinque sono spacciate e un’altra sopravvive a stento. Non molto tempo fa ne furono eliminate altrettante e ormai di quel tipo di palme restano solo due esemplari. Il punteruolo lavora anche le palme di viale Repubblica, alcune sono intaccate per la distruzione del sistema vascolare delle piante.

Stesso discorso nei pressi della Prefettura-Questura mentre in piazza “Tre palme”, o “Due palme” visto che una è stata abbattuta e mai sostituita sempre che non si pensi di passare a un tipo di pianta che regga l’urto del punteruolo, la situazione è a forte rischio. Una delle due presenta sintomi preoccupanti, l’altra si difende come può. Certo è che il parassita ha dimezzato il patrimonio palmizio e ancora continua a fare grossi danni. Nel 2023 l’assessorato all’Ambiente aveva incaricato Oristano servizi attraverso una ditta specializzata di Verona di effettuare un trattamento contro il punteruolo rosso da continuare nel tempo. Da quel che si vede i risultati non sono stati pari alle attese. ( a. m. )

