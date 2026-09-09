Il Pul è da illustrare, si apre il confronto con la cittadinanza 

Si apre il confronto pubblico sul Piano di utilizzo dei litorali (Pul), adottato dal Consiglio comunale di Iglesias lo scorso 3 agosto. L’appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, a partire dalle 17, nella Sala blu del centro culturale di via Cattaneo. L’incontro arriva durante la fase delle osservazioni e servirà a illustrare il piano ai cittadini e raccogliere proposte.

Il Pul è accompagnato dagli elaborati della Valutazione ambientale strategica, della Valutazione di incidenza ambientale e dalla relazione asseverata ai fini del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, lo strumento normativo che individua le aree a pericolosità idrogeologica e idraulica. La documentazione è a disposizione del pubblico e, dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del Buras, decorrono 60 giorni per presentare osservazioni scritte.

L’incontro è aperto ai soggetti competenti in materia ambientale, ai portatori di interessi diffusi e a tutta la cittadinanza. «Ci saranno i tecnici redattori del piano, a cui sarà possibile porre domande – spiega l’assessora all’Urbanistica Giorgiana Cherchi – tutta la popolazione è invitata a partecipare, data l'importanza di ciò che stiamo andando ad approvare».

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