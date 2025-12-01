«Il Pul cancella i balneari» 

Calato dall'alto, dal costo di cento milioni, costringe gli (attuali) operatori a chiudere ombrelloni e lettini e i bagnanti a pagare salato la giornata di mare: balneari sul piede di guerra, ieri, in occasione della presentazione pubblica del Piano di utilizzo dei litorali, al vaglio della cittadinanza in un passaggio necessario per l'adozione definitiva. Contro il Pul approvato in Consiglio comunale un anno fa per riordinare 23 spiagge dei litorali olbiesi, restituendo alla fruizione libera il 70 per cento degli arenili superiori a 150 metri e riducendo gli spazi destinati agli ombrelloni a pagamento, è insorta l'associazione Imprenditori turistici balneari.

«Giorno da dimenticare»

«Oggi, per molti balneari olbiesi è una giornata da dimenticare: oggi si è cancellato il 60 per cento delle micro aziende a conduzione familiare presenti nel demanio di Olbia e oltre 450 lavoratori, tra bagnini, baristi, camerieri e assistenti in spiaggia non saranno ricollocati in quelle stesse piccole imprese per le quali hanno lavorato per anni», dice il segretario regionale di ITB, Francesco Gambella. Da dimenticare, secondo il sindacato, anche i costi sostenuti dai bagnanti fino a oggi: «Gli spazi dedicati ai servizi acquisteranno un valore economico enorme, rendendo così, con un aumento dei prezzi, il turismo balneare solo per ricchi e la prospettiva è che il carico antropico negli spazi liberi costringerà l'amministrazione comunale a contingentare gli ingressi, obbligando i fruitori, tutti, senza potere utilizzare i servizi, a pagare l'accesso in spiaggia e il parcheggio», aggiunge Gambella, ipotizzando oltre trenta euro per la giornata al mare di una famiglia di quattro persone. Per i titolari delle concessioni balneari, il Pul firmato dalla giunta Nizzi potrebbe compromettere anche il futuro della categoria: «Gli attuali balneari olbiesi, cancellati con un colpo di penna, in caso di futura pubblicazione di bandi di gara per ottenere la concessione demaniale rischiano di non poter partecipare perché, per come è disegnato il litorale, verrebbero esclusi a favore di veri e propri potentati economici», continua l’esponente dell’associazione che promette di sottoporre le criticità alla valutazione della Regione considerato che «le decisioni prese dall'amministrazione per stilare il Piano sono state maturate senza nessun ascolto».

